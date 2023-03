Woman Hating, ce que nos cultures font aux femmes

Comme une démonstration mathématique, Andrea Dworkin met en lumière leur postulat commun : que toute femme agissante est malfaisante et doit être punie. Dans une prose farouche et sans concession, l’autrice expose son analyse des rouages des sociétés sexistes et dissèque au scalpel la misogynie dans laquelle baignent encore nos cultures post-modernes.

Les éditions des femmes - Antoinette Fouque vous proposent d'en découvrir les premières pages, traduites de l’anglais par Camille Chaplain et Harmony Devillard :

Née d’une famille de rescapés de la Shoah, Andrea Dworkin (1946-2005) fait le parallèle entre les mécaniques destructrices de l’antisémitisme et de la misogynie. Victime de pédocriminalité, d’un viol instrumental pour avoir manifesté contre la guerre du Vietnam, puis de violences conjugales, elle survit en se prostituant jusqu’à ce qu’une féministe la recueille et induise son éveil politique. Elle consacre alors son œuvre et sa vie à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Avec Catharine MacKinnon, autrice du Féminisme irréductible, elles rédigent « l’ordonnance de Minneapolis », projet de loi novateur de lutte contre les violences pornographiques, sans passer par la censure puritaine et qui rencontre une implacable opposition. Décriée de son vivant, elle est saluée à sa mort pour son intégrité et son pacifisme. Le mouvement #MeToo se réclame de son héritage.