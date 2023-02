Nicolas Menet dit adieu à la vie

Mais ce 18 novembre 2021, un accident vasculaire cérébral vient brutalement remettre en cause ses ambitions : un cancer du cerveau incurable ouvre devant lui le chemin vers une mort à brève échéance.

Se décrivant lui-même comme « issu de la société d’abondance, de confort et de consommation », n’ayant jusque-là, comme la plupart des gens de sa génération, jamais été confronté à la mort, pas même à la maladie, Nicolas va envisager sa propre disparition comme un ultime projet, en collaboration avec ses proches et le corps médical.

Dès lors, il invente des stratégies, suit un parcours initiatique ardu pour aborder, de la manière la plus responsable qui soit, la fin de sa vie de façon sereine, en accord avec lui-même et ce que la société lui propose en termes de soins palliatifs et de choix individuels.

Bien davantage que le seul récit d’une expérience personnelle intime et intense, lucide et déjà généreux en soi, ce livre porte un message sociétal fort. En formulant des propositions concrètes, inspirées de son « observation participante », celui qui se rêvait député réveille nos consciences et nous invite à porter un autre regard sur la mort, et donc sur la vie.

Les éditions du cherche midi en proposent les premières pages en avant-première :

Nicolas Menet est sociologue, directeur général de Silver Valley, l'un des plus importants pôles d'innovation en Europe dédié à la longévité. Il est auteur de trois ouvrages sur les sujets de l'innovation et du bien-vieillir : Start-up, arrêtons la mascarade (Dunod, 2018), Construire la société de la longévité et Le Grand livre de la longévité (Eyrolles, 2019).