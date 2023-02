Changer de sexe : analyse du phénomène trans

Notre société libérale pose l'individu comme « maître étalon » de toutes les décisions, de toutes les évolutions. Le choix de chacun est donc devenu un principe, presque une loi.

« C'est mon choix » pourrait être la réponse contemporaine qui exonère de tout argument supplémentaire. Il serait donc de possible de tout choisir, de tout changer selon sa seule volonté. Même son sexe. Mais peut-on réellement « changer de sexe » ? Et si cette question, devenue courante, était mal posée ?

Car il existe non pas une réalité mais deux : le sexe et le genre. Il convient de les distinguer. Le sexe renvoie à un réel biologique et le genre a une réalité psychologique et culturelle. Or un philosophe ne doit surtout pas confondre le réel et la façon dont il peut être pressenti par l'individu.

De cette distinction, il se dégage une loi essentielle : on peut faire ce que l'on veut de ses ressentis, changer de genre à volonté mais on ne peut pas pour autant changer de sexe puisqu'il existe indépendamment de ce que l'on pense. Ici, l'individu touche une limite. Et, aujourd'hui, l'individu tout-puissant, moteur du capitalisme, n'aime pas du tout ça...

Dany-Robert Dufour décrypte avec précision les véritables enjeux du phénomène trans et de cette fausse promesse : changer de sexe. Il montre comment l'économie de marché trouve son plein régime en renouvelant en permanence les modes, en garantissant l'infini des possibles, en suscitant perpétuellement de nouveaux désirs.

Le phénomène trans s'inscrit parfaitement dans ce cadre et devient une nouvelle option dans le catalogue libéral. En conjuguant la philosophie et la psychanalyse, Dany-Robert Dufour livre un ouvrage éclairant sur cette question de société aux répercussions anthropologiques essentielles. Un essai limpide et argumenté, indispensable pour nourrir le débat.

Les éditions du cherche midi nous en proposent les premières pages en avant-première :

Dany-Robert Dufour est philosophe. Professeur honoraire à l'université Paris VIII, il est l'auteur d'ouvrages essentiels comme Le Divin Marché (Denoël, 2007) ou Baise ton prochain, une histoire souterraine du capitalisme (Actes Sud, 2019).