Le Fardeau tranquille des choses, un fils face à la folie de sa mère

Benny est bien en peine de comprendre ce que disent ces voix, parfois bienveillantes, parfois dures, parfois en colère. Mais une chose est sûre, depuis que sa mère s’est mise à accumuler les choses de manière psychotique, les voix se font plus fortes.

Le seul endroit où les voix lui laissent un peu de répit semble être la bibliothèque, où tous les objets sont en ordre et où les voix sont obligées de murmurer. Et puis, Benny va trouver son Livre, celui qui lui parle, celui qui va lui raconter sa propre vie, lui apprendre à écouter ce qui lui fait vraiment du bien et l’aider à se reconnecter avec sa mère.

Et, qui sait, celui qui va peut-être mettre mère et fils sur le chemin de l’apaisement après l’impossible deuil…

On retrouve dans ce troisième roman l’originalité et l’imagination foisonnante de Ruth Ozeki. À travers l’histoire poignante d’une mère et de son fils à la dérive, elle explore ses thèmes de prédilection : la folie, la quête spirituelle, les liens ténus qui nous unissent les uns aux autres, les amitiés de hasard.

Les éditions Belfond proposent d'en découvrir les premières pages :

Née à New Haven, dans le Connecticut, d’un père américain et d’une mère japonaise, Ruth Ozeki a étudié la littérature japonaise à l’université de Nara avant de revenir aux États-Unis pour commencer une carrière dans le cinéma en tant que réalisatrice de films et de documentaires. Bouddhiste de longue date, elle a été ordonnée prêtre en 2010.

Après Mon épouse américaine (JC Lattès, 1999), récompensé par le Kiriyama Prize de la littérature du Pacifique, et En même temps, toute la terre et tout le ciel (Belfond, 2013 ; 10/18, 2015), Grand Prix des lycéennes de Elle, Le Fardeau tranquille des choses, Women's Prize for Fiction 2022, est son troisième roman traduit en français.

Professeur d'écriture créative au Smith College, dans le Massachussetts, Ruth Ozeki a notamment eu pour élève Leila Mottley, qu'elle a tout particulièrement accompagnée. Ruth Ozeki partage son temps entre New York et l'île de Cortes, en Colombie Britannique.