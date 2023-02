Thomas Gravereau et son entrejambe

« Ce livre parle de moi. Et de bite, aussi.

Dans ce recueil de chroniques, je décortique l’histoire de ma masculinité́ depuis mon enfance, quand j’ai réalisé́ l'importance que prenait mon entrejambe.

Enfin, l’entrejambe des autres, plutôt : les garçons de mon âge commençaient à démontrer qu'ils en avaient là-dedans, dans leur pantalon, et le monde entier ne jurait que par la Sainte Verge. Moi, je ne pratiquais pas. J’étais un athée du cul, en quelque sorte.

Ma vie n’est pas plus fascinante qu’une autre ; elle est un prétexte pour questionner le rôle que l’on réserve aux garçons, l'éduca2on d'un fils ou d'un élève, ainsi que l'omniprésence du sexe dans notre société́. Pour réfléchir, aussi, à ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous pouvons devenir.

Je ne suis pas mégalo, je n’astique pas mon ego. J’écris ce bouquin pour le gamin que j’étais : pour lui faire gagner de précieuses années, pour qu’il sache qu’il n’est pas seul et pour rendre son attente moins pénible. Je l’écris aussi pour les pères, les mères, les familles, les amis et les entourages, de près comme de loin, d’un garçon qui ne se reconnait pas dans ce que l'on attend de lui. Pour qu’ils sachent, qu’ils imaginent, qu’ils comprennent, qu’ils le protègent et surtout : pour qu’ils changent. »

Les éditions Albin Michel proposent d'en découvrir les premières pages :

Illustrateur, Thomas dessine l’amour sous toutes ses formes, ses identités, ses sexualités et ses couleurs. Il partage ses travaux décomplexés et piquants sur son Instagram (@thomas.gravereau), les vend sur son e-shop et dans une sélection de concept stores en Europe.

Pourvu qu’il soit dur est son premier ouvrage, caractérisé par une plume clairvoyante et un humour grinçant.