Père et fils : Philippe II et Alexandre le Grand  

Il résultait aussi de plusieurs décennies d’efforts réalisés par son père. L’histoire nous a présenté Philippe II de Macédoine comme un vieil homme dont l’assassinat, fort commode, a permis l’arrivée au pouvoir de son fils génial. Erreur et mensonge.

Des dizaines d’années de combats acharnés et d’indéniables talents de diplomate l’ont conduit à unifier le pays et conquérir la Grèce tout en bâtissant une armée invincible. Tout cela, il l’a transmis en héritage à son fils, à l’âge idéal pour pouvoir s’auréoler d’une gloire encore plus éclatante et bâtir le premier grand empire de l’Antiquité.

Philippe et Alexandre ont tous deux joué un rôle essentiel dans la très large diffusion de la langue et de la culture hellènes, aux répercussions nombreuses et profondes, comme l’écriture du Nouveau Testament en grec et l’avènement d’un empire « romain » hellénophone qui survécut pendant mille ans à l’est de la Méditerranée après la disparition du dernier empereur régnant en Italie.

L’œuvre d’un maître de l’histoire au sommet de son art.

Les éditions Perrin proposent d'en découvrir les premières pages :

Adrian Goldsworthy a soutenu sa thèse de doctorat sur l’armée romaine à l’université d’Oxford. Aujourd’hui, spécialiste reconnu de la Rome antique, il a publié de nombreux ouvrages dont Caesar, The Fall of the West, Pax Romana et Hadrian’s Wall.