Entre poésie et colère, Eloge de l'alouette

Elle a toujours été là. Présente au-dessus de nos champs, dans le folklore, dans nos expressions, nos poésies, nos noms de rue, de résidences, elle témoigne d’une cohabitation heureuse entre l’homme et la faune sauvage. Sa disparition progressive dans bon nombre de nos régions est d’autant plus alarmante. Sa présence médiatique ces derniers temps n’est pas faite pour nous rassurer.

Entre poésie et colère, voici l’évocation sensible et délicieuse d’une histoire commune, dont nous n’avons parfois même plus conscience. La première qualité de ce livre est de nous la rappeler. Mais c’est aussi et surtout un cri de ralliement pour la préservation de la faune de nos campagnes.

La si belle lettre que Francis Grembert adresse à l’alouette des champs est une déclaration d’amour, un appel et un pamphlet afin de préserver la joie que nous procure la nature lorsque nous cessons de la malmener.

Les éditions Arléa proposent d'en découvrir les premières pages :

Francis Grembert est né en 1962 et vit à Bailleul, dans le Nord. Il est traducteur et écrivain. Spécialiste des écrits des combattants britanniques de la Grande Guerre, il a traduit notamment Peter J. Bowler (Darwin, Flammarion, 1995), Frederic Manning (Nous étions des hommes, Phebus, 2004), Edmund Blunden (La Grande Guerre en demi-teintes, Maurice Nadeau, 2018).

Il a publié un premier roman Ma dernière moisson (Le Cherche Midi, 1993, adapté au Théâtre en 1997, réédité sous le titre Le Dernier Regain -De Borée, poche 2005), et un récit historique Elsie, Mairi et Dorothy, les Dames de Pervyse (Editions Memogrames, 2018).