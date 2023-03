Eloge de l'Alouette

La si belle lettre que Francis Grembert adresse à l'alouette des champs est une déclaration d'amour, un appel, un pamphlet pour préserver la joie. Entre poésie et colère, voici l'évocation sensible et délicieuse d'une histoire commune, dont nous n'avons parfois même plus conscience. La première qualité de ce livre est de nous la rappeler. Mais c'est aussi et surtout un cri de ralliement pour la préservation de la faune de nos campagnes. La si belle lettre que Francis Grembert adresse à l'alouette des champs est une déclaration d'amour, un appel, un pamphlet pour préserver la joie.