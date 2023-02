De rires en désarrois à travers la littérature Avec Paul

Je découvre en Paul un grand lecteur, de romans de surcroît, fait assez rare pour être souligné. Il a en permanence un livre en cours, et plusieurs sur sa table de chevet, il navigue entre fictions, récits et essais scientifiques, entre littérature classique et contemporaine, française et étrangère. Les nuits d’insomnies sont remplies de mots, les longs voyages en avion aussi. La mort viendra interrompre la lecture du Quatuor d’Alexandrie. Je laisse le marque-page.

Paul Andreu, grand architecte reconnu en France comme à l’international pour ses travaux (aéroport du Caire, de Jakarta, Roissy-Charles de Gaulle, musée maritime d’Osaka, Opéra de Pékin...), meurt le 10 octobre 2018. Sa disparation est un séisme dans la vie de sa femme, Nadine Eghels.

Debout sur le seuil de ce qui les sépare désormais, elle dit l’absence, et la douleur. Elle écrit le livre d’amour de deux personnes éprises de leur liberté, et comment cet amour nourrit leur création. Qui nourrit l’amour. De Paris en Chine, des Cévennes au Japon, de rires en désarrois, ce livre tente de saisir ce qui demeure par la grâce de la littérature.

Les éditions Arléa proposent d'en découvrir les premières pages :

Nadine Eghels est née à Bruxelles en 1957. Après des études en psychologie et pédagogie, elle

s’oriente vers la psychiatrie hospitalière tout en cultivant sa passion pour la littérature et pour le théâtre. Elle organise des rencontres culturelles et rejoint Jean-Pierre Vincent au Théâtre des Amandiers pendant sept ans, puis fonde en 1999 l’Association Textes et Voix (dont Jacques Derrida sera leparrain) qui répond à son désir de travailler avec des comédiens et des écrivains, programmant des lectures de textes non écrits pour la scène, romans, récits, correspondances, mais aussi sciences humaines et philosophie. Associée à l’activité de Paul Andreu après leur rencontre en 1996, elle poursuit également aujourd’hui une mission de protection et de valorisation de son œuvre. Avec Paul est son premier livre.