La disparation de Paul Andreu est un séisme dans la vie de sa femme, Nadine Eghels. Debout sur le seuil de ce qui les sépare désormais, elle écrit le livre de douleur et d'amour de deux personnes éprises de leur liberté, et comment cet amour nourrit leur création. Qui nourrit l'amour. Paul Andreu, grand architecte reconnu en France comme à l'international pour ses travaux (aéroport du Caire, de Jakarta, Roissy-Charles de Gaulle, musée maritime d'Osaka, Opéra de Pékin...), meurt le 18 octobre 2018. Sa disparation est un séisme dans la vie de sa femme, Nadine Eghels. Debout sur le seuil de ce qui les sépare désormais, elle écrit le livre de douleur et d'amour de deux personnes éprises de leur liberté, et comment cet amour nourrit leur création. Qui nourrit l'amour. De Paris en Chine, des Cévennes au Japon, de rires en désarrois, ce livre tente de saisir ce qui demeure par la grâce de la littérature.