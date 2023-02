Brazilian Psycho, une ville à genoux

2003. Les inspecteurs Mario Leme et Ricardo Lisboa, de la police civile, enquêtent sur le meurtre de Paddy Lockwood, directeur de la British School. Leur hiérarchie souhaite une conclusion rapide et sans vagues : un cambriolage qui aurait mal tourné sera la version officielle. La police militaire prend le relais, fait une descente dans une favela et arrête un coupable bien commode.

C’est là le début d’une incroyable fresque à laquelle participent une myriade de personnages : un ex-agent de la CIA chargé de blanchir de l’argent pour aider l’extrême-droite à asseoir son pouvoir, une enfant des rues qui gravit les échelons d’une organisation mafieuse, l’assistante du maire de gauche et bien d’autres. Tous ces destins sont liés et chacune des intrigues qui irriguent le roman dessinent au final un tableau du Brésil dantesque et vertigineux.

Mêlant fiction et réalité, Joe Thomas réussit un tour de force scénaristique et romanesque dans ce roman noir dense et hypnotique.

Les éditions du Seuil nous proposent de découvrir les premières pages :

Joe Thomas est né à Hackney en 1977 et a longtemps vécu au Brésil. Il est l'auteur du quatuor São Paulo, salué par la critique. Brazilian Psycho est son premier roman traduit en France.