125 personnalités racontent ces femmes assassinées

Pour une fois, les victimes ont un visage. 125 personnalités de la littérature, des mondes politiques et artistiques, prennent la plume pour raconter ces vies détruites et ce que les chiffres ne disent pas. À travers l’analyse de son parcours de femme touchée par la violence et ses entretiens avec des policiers, psychiatres, avocats, associations, philosophes…

Sarah Barukh cherche à comprendre l’emprise, les schémas communs aux féminicides et le rôle de la société dans ces assassinats.Un livre hommage pour se souvenir et faire réfléchir à notre implication à tous, collectivement. 125 voix et des milliers se lèvent pour que ces meurtres cessent.

125 personnalités dont Julie Gayet, Isabelle Carré Laëtitia Colombani, Melissa Da Costa, Isabelle Giordano, Virginie Grimaldi, Lilia Hassaine, Delphine Horvilleur, Géraldine Maillet, Olivia Ruiz, Marlène Schiappa, Leïla Slimani, Valérie Trierweiler, Aure Atika, Muriel Barbery, Valérie Benaïm, Andréa Bescond, Alessandra Sublet, Nathalie Rykiel Dani (à titre posthume), Elsa Wolinski, Florence Dauchez, Rachel Kahn, Roselyne Bachelot, Natacha Calestreme, Odile Vuillem, Laurence Arne...

HarperCollins.

Les éditions HarperCollins nous en proposent les premières pages :

Sarah Barukh a été salariée, entrepreneure, réalisatrice et romancière. Elle a mené une enquête de plus de deux ans pour identifier et retrouver les 125 familles qui témoignent dans ce texte. Elle-même victime de violences conjugales, elle s'est lancée dans cette enquête :

« J’ai essayé de construire ce livre comme un projet de transmission, de résonance et de travail collectif de mémoire. J’ai parcourula France et les territoires d’Outre-mer pour rencontrer des familles impactées par ces crimes de genre. Elles m’ont raconté leur histoire.

Souvent, nous avons pleuré ensemble. Presque toujours, la fin de ces entretiens se soldait par un sentiment de douceur : alors que la société vous cantonne au récit du drame, se souvenir des bonsmoments, de qui était la victime procure un peu de réconfort.

J’ai enregistré ces entretiens et j’ai envoyé les fichiers audios à chaque ambassadrice. Les personnalités qui ont écrit les portraits sont devenues garantes d’un récit, de la transmission d’un souvenir essentiel.

Je crois que la consolation naît dans la solidarité, dans l’écoute et dans le sentiment qu’un sens peut naître de l’absurde.

125 familles. 125 rédactrices. Une quinzaine de témoins. Une équipe éditoriale. Et puis moi. Au final, nous sommes près de 500 à avoir rédigé ce livre. Mille mains pour raconter qui se cache derrière les chiffres. »

Une partie des bénéfices sera reversée à l'UNFF (l'Union Nationale des Familles de victimes de Féminicides").