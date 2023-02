Michelle Good : 751 sépultures  

Ce système de pensionnats, tenus par des religieux, a été institué par les autorités canadiennes dès le début du XIXe siècle pour évangéliser les populations autochtones et les assimiler, l’objectif étant de « tuer l’indien dans l’enfant ».

On considère que plus de 150 000 enfants sont passés par ces 139 pensionnats, séparés de leur famille, coupés de leur langue et de leur culture, maltraités, abusés. Plusieurs milliers y sont morts. Le dernier pensionnat a fermé en 1997. Cette histoire, longtemps ignorée ou niée par la population canadienne est en train d’éclater et de secouer la nation tout entière.

Le roman suit les destinées de cinq anciens élèves d’un pensionnat autochtone en Colombie-Britannique sur plusieurs décennies, de leur adolescence dans le Vancouver des années 60 à nos jours. Les chapitres sont courts, dynamiques, poignants mais sans misérabilisme.

Michelle Good ne s'attarde pas exclusivement sur le système des pensionnats. Elle aborde sans jugement les chemins empruntés par ses personnages après leur libération - ou leur évasion. À travers leurs parcours, tous différents, elle dessine magnifiquement une image d'enfants blessés essayant de devenir des adultes dans un monde auquel ils ne sont malheureusement pas préparés,

L’auteure s’est inspirée de sa propre expérience en tant qu’avocate d’anciens pensionnaires.

Les éditions du Seuil proposent d'en découvrir les premières pages, en avant-première :

Michelle Good est une auteure crie, membre de la nation Red Pheasant en Saskatchewan (Canada). Elle travaille depuis 25 dans diverses organisations autochtones, notamment comme avocate pour les anciens élèves des pensionnats autochtones. Elle publie depuis des années des poèmes, des essais et des nouvelles dans des magazines et des anthologies.