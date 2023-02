Une collaboration à la croisée du papier et des écrans

Edi8 constitue le Pôle Illustré du groupe Editis et représente l’un des acteurs les plus actifs du domaine avec ses 14 maisons d'édition : Lonely Planet, Solar, First, Hors Collection, Tana, Gründ, Gründ Québec, Hemma, Langue au Chat, Les Livres du Dragon d'Or, Poulpe Fictions, Slalom, 404 éditions et Les Escales.

Depuis son lancement en mars 2021, Nabook, application de lecture pour les 7-14 ans, annonce un temps d’usage en plein essor, propulsant des non-lecteurs au-delà de 13h de lecture mensuelle. Conçue comme une nouvelle expérience de lecture, l’application éditorialise ses contenus en épisodes courts et présente le texte sous forme de bulles de discussion à la manière d’une discussion instantanée.

L’objectif de cette collaboration est de changer la façon dont les enfants et adolescents consomment les écrans, en leur donnant le goût de la lecture.

Edi8 et Nabook ont ainsi conclu à la complémentarité de leurs offres et la compatibilité des modèles économiques. Alors que la seconde entreprise poursuit son développement avec l’intégration récente de marques littéraires fortes auprès de portefeuilles de licences internationaux, c’est un nouveau vivier d’œuvres qui s’apprête à rejoindre le catalogue disponible sur l’application.

Károly Fogarassy, cofondateur et CEO de Nabook, considère d’ailleurs que « ce partenariat de long terme représente un investissement commun au service de l’innovation dans le livre. Nous travaillerons main dans la main avec Edi8 pour proposer une expérience de lecture inédite et optimisée à nos lecteurs du monde entier ».

Quant à Alexandra Bentz, la directrice générale adjointe d'Edi8, elle indique : « En s’attachant à fournir un service très performant et innovant à ses lecteurs en matière de plateforme de lecture, l’équipe de Nabook partage les mêmes valeurs et les mêmes ambitions que nous. La combinaison de nos atouts éditoriaux et technologiques nous permettra d'être mieux équipés pour atteindre notre objectif commun : faire lire encore et toujours plus les enfants et les jeunes. »