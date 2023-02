DIdier Van Cauwelaert ressuscite Jacques, 25 ans après

Et lui qui pensait enfin être en paix est exhumé sur décision de justice dans le cadre d’une recherche de paternité. L’esprit de Jacques va se retrouver mêlé une fois de plus malgré lui aux passions, aux mensonges et aux mesquineries de la petite ville de province qui se déchire autour de sa mémoire.

Comment sauver la jeune fille brisée qui voudrait tant être sa fille ? Lui qui est passé à côté de sa vie n’a aucune envie de rater sa mort. Mais quand on n’est plus de ce monde, a-t-on encore les moyens de le changer ?

Les éditions Albin Michel proposent d'en découvrir les premières pages :

Didier van Cauwelaert cumule prix littéraires et succès public depuis ses débuts. Prix Goncourt pour Un aller simple en 1994, il a publié récemment Le pouvoir des animaux, Une vraie mère...ou presque et surtout Jules, et Le retour de Jules, grands succès de librairie.