La grande biographie romanesque de Franz Kafka

La biographie de Franz Kafka a disparu derrière les images angoissantes et les personnages anonymes de ses textes. Sa vie, plus encore, a été occultée par les mythes personnels qu'il a lui-même développés dans ses journaux intimes et sa correspondance.

Surtout, elle a été engloutie par les catastrophes du XX siècle. L'Autriche-Hongrie, la Prague germanophone, le monde des Juifs d'Europe : de ce qui formait le quotidien de Kafka, il ne demeure presque rien. Tout semble ainsi s'opposer à ce que l'on découvre qui il était. La biographie en trois tomes signée Reiner Stach vient combler – de façon magistrale ! – ce vide.

Elle explore toutes les ramifications de la vie d'un des écrivains les plus fascinants du XX siècle, dresse un panorama historique d'envergure, remet en situation une grande et singulière figure intellectuelle. L'auteur fait sauter les distinctions de genre entre biographie, essai, enquête historique et roman et produit une œuvre littéraire à part entière.

Le premier tome, intitulé Kafka, le temps des décisions, dépeint un jeune homme face à des choix déterminants.

Ce livre, qui a nécessité plus de quinze ans de travail, se caractérise par une écriture alerte et dynamique. Un style qui ne recule pas devant la familiarité ni l'humour, et témoigne d'une grande intelligence dans la variation des thèmes et des tonalités.

Outre les lecteurs de Kafka, bien sûr, cette biographie est susceptible de séduire tous les lecteurs de grands romans. Le public allemand ne s'y est pas trompé : depuis la parution du premier tome, réimpressions et rééditions se sont succédé.

L'ouvrage a été traduit (ou est en passe de l'être) en dix langues. Par son originalité, son érudition, sa profondeur, il constitue un véritable événement et une expérience de lecture hors norme.

Les éditions du cherche midi proposent d'en découvrir les premières pages, en avant-première :

Reiner Stach est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus éminents spécialistes de Franz Kafka. Après avoir collaboré à l'édition de ses œuvres complètes, il écrit entre 1996 et 2014 cette somme biographique dont il prépare actuellement l'adaptation télévisuelle.