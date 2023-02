Être ou ne pas être une IA : Bard, le chatbot de Google qui fait la conversation

Depuis plusieurs mois, ChatGPT, produit soutenu par Microsoft, a recueilli toute l’attention de la presse et des internautes. Questions, réponses, conversations presque « normales » alors que l’interlocuteur est une machine… et crise de fous rires quand on parvient à tirer du robot des réponses farfelues à des interrogations saugrenues.

Être ou ne pas être

Bard est ainsi officialisé depuis ce 6 février, mais restera limité à un groupe de testeurs de confiance, assure le PDG de Google Sundar Pichai. Dans les faits, ce chatbot expliquerait des sujets aussi complexes que les découvertes spatiales, à un enfant de 9 ans.

Assistant personnel, il prodiguera également des conseils pour organiser une soirée, un brunch ou un dîner, en fonction des aliments contenus dans son frigo.

Mais surtout, Bard se place sous les auspices d’un certain William Shakespeare, surnommé Le Barde d’Avon, ou encore Le Barde immortel. Ou plus simplement encore : Le Barde. Un clin d’œil que Google n’a pas manqué, s’inscrivant dans les traces du plus grand dramaturge et poète de langue anglaise.

Nul pour l’heure, n’a encore confirmation que Bard saura produire des textes aussi immortels que ceux de son illustre patron. Pour autant, il vise deux points : la créativité et la curiosité.

L'avenir en marche

Voilà près de deux semaines, Microsoft a annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, concepteur de ChatGPT. La riposte toute soyeuse de Google ne cachera pas bien longtemps la nécessité d’un contre-feu — alors que le chatbot, depuis la fin 2022, a attiré des dizaines de millions d’utilisateurs.

Qualité, sécurité et fiabilité sont les maîtres mots de ce que Bard doit offrir aux internautes en matière d’interactions. Et bien entendu, l’intégration dans les résultats du moteur de recherche s’effectuera à plus ou moins court terme.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0