Cafeyn conclut un partenariat avec Mangas.io

La plateforme de streaming d’informations Cafeyn conclut avec Mangas.io un partenariat de distribution et d’accompagnement commercial. Depuis plus de 15 ans, Cafeyn développe un ensemble de solutions de commercialisation afin de proposer largement plus de 2500 titres de presse. Cette expertise et le réseau de partenaires créé sont aujourd’hui mis au service de Mangas.io dans son développement.

C'est la première application de lecture de mangas par abonnement illimité en France, proposant ainsi une offre similaire à celle de Cafeyn sur le secteur des mangas. Ce dernier a crût de 107% en France, entre 2020 et 2021, avec plus de 6,5 millions de lecteurs, faisant ainsi de la France le deuxième marché mondial derrière le Japon.

82% des lecteurs de mangas ont moins de 30 ans et 55% des 7-25 ans les lisent sur smartphone. L’application vise notamment à proposer une alternative au piratage croissant dans le secteur, avec par exemple plus de 83% des lecteurs de mangas en France déclarant utiliser des plateformes illégales pour la consultation en ligne.

Cette dynamique a permis le lancement de Mangas.io en 2020, et la plateforme réunit désormais plus de 1000 tomes de mangas, avec des collections comme Naruto, TODAG, Assassination Classroom et bien d’autres. Pour 6,90 euros par mois ou 69,90 euros par an, Mangas.io propose un catalogue en lecture illimitée et sans publicité.

Dans le cadre de ce partenariat, Cafeyn va valoriser la force de son réseau et l’expertise de ses équipes pour distribuer de nouveaux services de contenus indépendants à ses clients. Pour Cafeyn, ce partenariat renforce sa stratégie de diffusion de contenus à destination de toutes les classes d’âge, et fait suite à l’acquisition de Kidjo en octobre 2021, une plateforme de vidéos, jeux et livres audios pour enfants de 2 à 10 ans.

Nos équipes sont très fières d’accompagner un acteur français et prometteur du digital. Mangas.io suit les traces de Cafeyn Group sur le segment du manga, qui permet à beaucoup de jeunes de s’intéresser à la lecture. Nous mettrons notre réseau et notre savoir-faire dans les relations avec les éditeurs au service de cette plateforme. C’est un projet enthousiasmant qui correspond aux valeurs de Cafeyn : développer des solutions innovantes qui permettent aux Français d’avoir accès à de nouveaux types de contenus. - Ari Assuied, CEO et Fondateur de Cafeyn

À propos de Cafeyn

Le Groupe Cafeyn est la plateforme leader de presse en Europe, offrant un accès illimité aux contenus nationaux et internationaux dans différents formats et sur tous les appareils. Cafeyn compte plus de 2,5 millions d'utilisateurs en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume- Uni, au Luxembourg, en Italie, au Canada, en Irlande et aux États-Unis.

Le groupe a par ailleurs établi des collaborations avec plus de 500 éditeurs et fournisseurs de contenu dans le monde entier, donnant l’accès à près de 2500 journaux, magazines, fils d'actualité et autres marques de contenu comme Paris Match, Libération, Elle, The Telegraph, Time Magazine, The Guardian, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer ou encore Quote.

Depuis 2006, l'entreprise enregistre une forte croissance, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions de sociétés comme miLibris (FR), Blendle (NL) et plus récemment Kidjo (US). Elle possède des bureaux à Paris, Londres, Tanger, Montréal et Utrecht et emploie environ 200 personnes. En plus de son activité BtoC, le service est distribué à travers de multiples partenariats à long terme avec Albert Heijn, Bouygues Telecom, Canal+, Free, O2, SFR, Tango, Telus, Three et Vodafone.

À propos de Mangas.io

Lancée publiquement en août 2020, l’entreprise compte plus de 22 éditeurs partenaires en France et en Asie, et a séduit des dizaines de milliers de lecteurs grâce à son catalogue de plus de 170 licences (incluant des blockbusters et des exclusivités), disponibles pour la première fois à l’abonnement.

