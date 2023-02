Un portrait original de Barbey d'Aurevilly

BONNES FEUILLES — La molécule d’eau est universelle : on la détecte partout dans l’Univers. Non seulement sur Terre, où c’est une évidence, mais également à travers tout le système solaire, dans le milieu interstellaire et même dans le spectre d’étoiles lointaines. Cet ouvrage se propose de faire le point sur la présence de cette précieuse molécule à travers l’espace, à la lumière des découvertes les plus récentes.