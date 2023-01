Les soeurs Lakotas, un road trip amérindien palpitant d'émotion

Bearfoot, Santee et Ray ont 16, 10 et 6 ans. Elles vivent dans la réserve indienne de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. Leur vie se brise d’un coup quand leur mère écope d’un an de prison pour conduite en état d’ivresse. En apprenant qu’elles vont être séparées et placées dans des familles, Bearfoot prend une décision folle. Au volant d’une vieille Dodge Break, sans permis et presque sans argent, elle s’enfuit avec ses sœurs en direction de la Californie, la peur au ventre, avec cette terrible question en tête : a-t-elle fait le bon choix ?

En sortant de la réserve où elle a grandi, Bearfoot s’interroge sur le destin de son peuple, l’enfermement subi, le racisme, sa condition de femme issue d’une minorité, la possibilité d’être soi sans rien renier...

Un road trip émouvant avec trois héroïnes magnifiques dans l’Ouest des États-Unis : du Dakota à la Californie, à travers les Rocheuses ou dans le désert de sel, des paysages sauvages somptueux restitués à merveille par la plume de Benoît Séverac.

Un voyage d’émancipation, de la prise de conscience des discriminations subies à la fierté de soi, de sa propre histoire et de ses origines.

Les éditions Syros proposent d'en découvrir les premières pages :

Benoît Séverac a grandi aux pieds des Pyrénées et il est devenu toulousain à l’âge de dix-huit ans. Il a été tour à tour guitariste-chanteur, comédien, ouvrier saisonnier agricole, gardien de brebis sur le Larzac, restaurateur de monuments funéraires, serveur en Angleterre, clarinettiste dans un big band de jazz...

Il a longtemps enseigné l’anglais à l’école vétérinaire de Toulouse ainsi qu’aux étudiants du Diplôme national d’œnologie de Toulouse. Il publie des romans noirs et policiers pour les adultes ainsi que pour les adolescents. Certains ont été traduits aux États-Unis ou adaptés au théâtre. Tous ont été primés.