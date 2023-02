Les soeurs Lakotas

Plutôt mourir que d'être séparées. Un road trip amérindien palpitant d'émotion. Bearfoot, Santee et Ray ont 16, 10 et 6 ans. Elles vivent dans la réserve indienne de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. Leur vie se brise d'un coup quand leur mère écope d'un an de prison pour conduite en état d'ivresse. En apprenant qu'elles vont être séparées et placées dans des familles, Bearfoot prend une décision folle. Au volant d'une vieille Dodge Break, sans permis et presque sans argent, elle s'enfuit avec ses soeurs en direction de la Californie, la peur au ventre, avec cette terrible question en tête : a-t-elle fait le bon choix ?