La famille Han, le prix du luxe

Fille d'immigrants coréens, Casey Han a été élevée dans le Queens dans le respect des traditions et des valeurs de ses parents. Propriétaires d’un pressing, ils ont travaillé dur pour payer les meilleures études à leur fille et lui permettre une belle carrière professionnelle. Mais à 22 ans, diplômée de Princeton, Casey a pris les goûts de luxe et les manières de ses camarades.

Les éditions Charleston proposent d'en découvrir les premières pages, avec un texte traduit de l'anglais par Laura Bourgeois :

Née à Séoul, Min Jin Lee a immigré aux États-Unis avec sa famille à l’âge de sept ans. Elle publie en 2007 son premier roman American Dream. Pachinko, son deuxième roman, finaliste du National Book Award en 2017, s’est immédiatement hissé au rang de best-seller international et est resté plus d’un an en tête des ventes du New York Times. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Charleston, a été traduit dans 30 langues et adapté en série télévisée.