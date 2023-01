La créatrice de Mimi Cracra parle de consentement aux enfants  

Au fil des trois parties (maison, école, vacances), on retrouve 8 enfants âgés de 3 à 6 ans, dans des dialogues où les « oui » et les « non » fusent et se répondent.

Avec l’audace et la verve qui la caractérise, Agnès Rosenstiehl croque sur le vif des scènes du quotidien et s’inspire de mots d’enfants, pétillants et impertinents, mais toujours justes. Un ouvrage dans lequel on peut circuler librement… pour apprendre ce qu’est la liberté.

Le consentement est un thème actuel et essentiel. Ce livre permet d'initier des moments d’échange entre l’adulte et l’enfant. Cela, grâce à la liberté de ton d’Agnès Rosenstiehl, dont le style unique et reconnaissable traverse les générations.

Née en 1941, Agnès Rosenstiehl est autrice et illustratrice pour la jeunesse. Depuis son premier livre, ABC, paru en 1969, elle n’a cessé de publier pour les enfants. Éminemment modernes, ses premiers livres, parus dans la France post 1968, racontent la sexualité et le corps aux enfants, sans tabous, sans rien cacher et sans moralisme. Elle est la maman de la célèbre Mimi Cracra (une cinquantaine d’albums, adaptés en série télévisée). Elle a obtenu le Grand prix de la Société des gens de lettres (SGDL) pour l’ensemble de son œuvre en 1995.

Aujourd’hui, Agnès continue d’écrire et de publier, avec toujours cette volonté de parler aux enfants sans sous-estimer leur capacité de comprendre le monde qui les entoure.