Faut savoir dire non !

Parler de consentement dans un livre pour les jeunes enfants : oui, mais comment ? Avec légèreté - c'est possible - et sérieux - il le faut ! Ici, dans la banalité des scènes du quotidien, les mots d'enfants, pétillants et impertinents, sont toujours justes. La verve et l'audace d'Agnès Rosenstiehl n'y sont pas pour rien ! Un livre essentiel dès la maternelle, pour apprendre à choisir, obéir, consentir, à dire oui souvent... ou non, ça dépend !