Hop hop hop l'amour!, un feel good moderne et rafraichissant

Une famille unie quoi ! Et pourtant, je viens de découvrir le plus terrible des secrets : ma mère trompe mon père avec son metteur en scène. Depuis ce virage à 360°, adieu l’insouciance : ma famille est en plein naufrage. Et le pire du pire ? Sa troupe de théâtre va venir répéter dans mon lycée après les vacances de Noël !

Entre un voyage à Londres, un baiser raté, le cinéma de Michael Curtiz et de plus en plus de mensonges, je tente de démasquer la face cachée de ma confidente depuis ma plus tendre enfance : ma mère. Allez, hop hop hop, je ne vais quand même pas la laisser me gâcher la vie...

Les éditions Scrineo proposent d'en découvrir les premières pages :

Julie Lerat-Gersant est née à Caen en 1983. Après des études en école supérieure de théâtre, elle cofonde en 2006 La Piccola Familia avec Thomas Jolly. Depuis, elle travaille au théâtre en tant qu’actrice et dramaturge.

Après avoir intégré l’Atelier Scénario à la Fémis, elle réalise en 2022 son premier long-métrage Petites, produit par Sophie Révil et Denis Carot et distribué par Haut et Court. Hop hop hop, l’amour ! est son premier roman chez Scrineo.

