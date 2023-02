Hop hop hop l'amour

Un feel good moderne et rafraîchissant ! Je m'appelle Ann. Sans " e ". Jusqu'ici, mon prénom mis à part, tout était à peu près normal dans mon existence : une vie de lycéenne tranquille avec une petite soeur plutôt sympa et des parents attentionnés, actrice et sage-femme... Une famille unie quoi ! Et pourtant, je viens de découvrir le plus terrible des secrets : ma mère trompe mon père avec son metteur en scène. Depuis ce virage à 360°, adieu l'insouciance : ma famille est en plein naufrage. Et le pire du pire ? Sa troupe de théâtre va venir répéter dans mon lycée après les vacances de Noël ! Entre un voyage à Londres, un baiser raté, le cinéma de Michael Curtiz et de plus en plus de mensonges, je tente de démasquer la face cachée de ma confidente depuis ma plus tendre enfance : ma mère. Allez, hop hop hop, je ne vais quand même pas la laisser me gâcher la vie ! De péripéties en surprises, un beau roman sur la relation mère-fille, bourré de tendresse et d'humour.