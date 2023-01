Fréquenter les infréquentables : Faut-il discuter avec Poutine ?

En relations internationales, l’infréquentabilité repose sur la définition d’une norme du fréquentable, à laquelle certains ne pourraient prétendre. Mais qui décide ceux qui sont fréquentables et ceux qui ne le sont pas et comment réagissent les acteurs visés ?

Cet ouvrage nous fait entrer dans la fabrique de la politique étrangère, celle des processus concrets qui produisent les labellisations, à la tête d’un État ou au sein d’une institution internationale.

Il nous montre que la fréquentabilité d’un homme, d’une femme ou d’une organisation politique est évaluée à l’aune d’un certain nombre de critères : incarne-t-il un État ? représente-t-il un peuple ? respecte-t-il les droits humains ? Mais alors, doit-on parler à ceux qui exercent le pouvoir ou à ceux qui bénéficient de la légitimité du fait de leur insertion dans la société ? Et si l’on ne peut discuter avec ceux qui exercent une violence inacceptable, comment améliorer la condition des victimes ?

L’apposition d’un label « infréquentable » n’a jamais empêché les chefs d’État d’engager des négociations avec des pouvoirs autoritaires ou terroristes. Car la notion d’infréquentabilité dépend de certaines conditions politiques et sociales à un moment donné. Par ailleurs, elle est relative et non absolue : on dialogue volontiers avec les talibans car ils sont plus fréquentables que leurs adversaires, l’État islamique.

Un ouvrage qui revient sur une construction politique occidentale, et qui pose la question de sa pertinence : un « infréquentable », une fois mis au ban de l’ordre international, ne considère-t-il pas avoir les mains libres pour commettre les pires atrocités ?

Les éditions du CNRS proposent d'en découvrir les premières pages :

Manon-Nour Tannous est politologue, maître de conférences à l'Université de Reims, enseignante à Sciences Po et chercheure associée au Centre Thucydide (Université Paris II) et au Collège de France (chaire d’histoire contemporaine du monde arabe). Elle a publié Chirac, Assad et les autres (PUF, 2017), et La Syrie, au-delà de la guerre (Le Cavalier bleu, 2022).

