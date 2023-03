Fréquenter les infréquentables

Faut-il discuter avec Poutine ? Négocier avec Bachar al-Assad ? Transiger avec Kim Jong-Un ? En relations internationales, certains acteurs sont considérés comme fréquentables, d'autres non. Mais qui en décide ? Cet ouvrage nous fait entrer dans la fabrique de la politique étrangère. A travers de nombreux exemples, il nous introduit aux critères de la fréquentabilité : l'incarnation de l'Etat, la représentation du peuple, le respect des droits humains, etc. Ce faisant, il nous sensibilise à des questions majeures : doit-on parler à ceux qui exercent le pouvoir ou à ceux qui bénéficient de la légitimité du fait de leur insertion dans la société ? Et si l'on ne peut discuter avec ceux qui pratiquent une violence inacceptable, comment améliorer la condition des victimes ? Un ouvrage qui revient sur les dilemmes de la diplomatie et le rapport à l'Autre, dans un ordre international en bouleversement. Avec les contributions de Jean-Pierre Bat, Francois Ceccaldi, Corentin Cohen, Aymeric Durez, Pierre Grosser, Sophie Haspeslagh, Claire Le Bras, Thomas Lindemann, Anaïs Marin, Rodrigo Nabuco de Araujo, Pauline Poupart, Pauline Ségard, Valérie Stiegler.