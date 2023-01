Les frontières fantômes, comment les sociétés survivent aux entités politiques

Les frontières fantômes, ce sont ces traces laissées par des entités politiques défuntes dans les pratiques sociales contemporaines. Comment et pourquoi de telles délimitations territoriales, qui n’ont plus aucune réalité politique, perdurent-elles sur plusieurs générations ? Pourquoi de telles discontinuités culturelles semblent s’imprimer dans l’esprit des gens ?

C’est à partir d’un terrain mené en Europe de l’Est, et notamment en Roumanie, que Béatrice Von Hirschhausen tente de comprendre ce phénomène fascinant, que l’on pourrait presque qualifier de surnaturel. Cette région, sillonnée d’anciennes frontières d’empires, est particulièrement intéressante et pertinente pour observer de près les effets de ces frontières fantômes : elle constitue un véritable laboratoire entre espace, histoire et culture.

Cette analyse géographique de l’action individuelle, mais aussi des attitudes ou des comportements collectifs, permet ainsi de souligner qu’une communauté peut se penser aussi à partir de l’espace, qui ferait dire aux individus non pas « nous, on fait comme ça » mais « ici, on fait comme ça ».

Une réflexion neuve sur les identités culturelles.

Les éditions du CNRS proposent d'en découvrir les premières pages :

Béatrice Von Hirschhausen est directrice de recherche au CNRS. Géographe, spécialiste de la Roumanie, elle a dirigé le centre Marc Bloch de Berlin.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles