Frontières fantômes. Et expériences de l'histoire

Les cartes électorales de l'Ukraine et de la Pologne de ces dernières décennies ont souvent donné à voir le dessin des empires passés qui s'étaient partagé ces territoires. Les frontières fantômes sont ces traces laissées par des entités politiques défuntes dans les pratiques sociales contemporaines. Comment et pourquoi des limites territoriales, qui n'ont plus de réalité politique, peuvent-elle réapparaître après plusieurs générations ? Pourquoi semblent-elles s'être imprimées dans l'esprit des gens ? C'est à partir de terrains menés en Europe centrale et orientale, et notamment en Roumanie, que Béatrice von Hirschhausen tente de comprendre ce phénomène fascinant. Sillonnée d'anciennes frontières d'empires, la région permet d'observer certains de leurs fantômes. Elle offre un véritable laboratoire pour étudier la production des espaces : entre histoire et culture, entre routines et imaginaires. Cette analyse géographique de l'action individuelle comme des attitudes collectives, montre comment les sociétés se pensent à partir de l'espace. Elle permet d'expliquer des comportements non par un "?nous?" identitaire ou par des mentalités mais par des conventions locales plus ou moins stables : "?ici, on fait comme ça?". Une réflexion neuve sur les différences culturelles.