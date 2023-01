Philippe Ridet raconte les désillusions adolescentes

Années 70. Deux jeunes garçons dans une petite ville. Zoran, fils d’immigrés croates, fana de moto, de Suzy Quatro et de Nicole Croisille, obsédé par les filles et les grosses cylindrées. Ponthus, timoré, inquiet, petit bourgeois. Entre eux une amitié nouée autour d’une partie de ping-pong et défaite quelques trimestres plus tard, victime des rigueurs de l’orientation scolaire et des différences de classe.

En arrière-plan la province spongieuse et rassurante, la nasse des habitudes et des trajets répétés jusqu’à l’écœurement, les frustrations, les rêves étouffés. S’engluer ou renaître ailleurs? Ponthus part pour Paris en 4L Renault, faire sa vie dans le tertiaire. Zoran, éclopé après un accident de moto, reste en ville et s’achète une BMW Série 3, lustrée comme un corbillard. Ponthus et Zoran ne se croisent plus que par hasard, irrémédiablement différents. Pourtant, ils ont un secret en commun.

Bref roman de formation et de désillusions, Les Amis de passage déroule le fil de cette relation de peu de mots et de pas mal de verres de pastis. Mais aussi mal accordés qu’ils soient, Zoran et Ponthus restent l’un pour l’autre les témoins de leur jeunesse, fidèles jusqu’à ce que la mort les sépare.

Les Éditions des Équateurs proposent d'en découvrir les premières pages :

Philippe Ridet est grand reporter pour le journal Le Monde. Il est l’auteur de Le Président et moi (Albin Michel), de L’Italie, Rome et moi (Flammarion) et de Ce crime est à moi, aux Equateurs.

