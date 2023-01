Les carnets de Clément Sans, moine zen de l'Antaiji

Le 15 septembre 2021, Clément Sans est devenu moine zen. Ordonné sous le nom de Tōzan (« la montagne des pêches »), le jeune Français de 30 ans vit désormais dans l’un des temples les plus isolés du Japon. Niché dans la montagne au nord de Kyoto, Antaiji réunit une petite communauté vivant en autarcie et en autosuffisance totale, tient autant de la culture néo-hippie fuyant la vie capitaliste et frénétique que de la discipline militaire.

Récit de vie et carnet de méditation, cet ouvrage est d’abord une déconstruction de tout ce que l’on « croit » sur le bouddhisme zen. Sans posture ni faux-semblants, loin des clichés, Tōzan annote son quotidien, son cheminement intellectuel, spirituel, culturel, cette vie singulière et presque hors du temps, rythmée par les longues heures de méditation, les travaux des champs, d’écriture et de lecture, les voyages hors du temple pour pratiquer la mendicité, les tâches ménagères, la façon de cuisiner, de faire fermenter les légumes ou de manger, de digérer ou encore de faire sonner la cloche, la gestion des finances et des relations entre moines, mais aussi les dialogues avec les maîtres, les cérémonies et rites propres au temple d’Antaiji.

Avec une extrême sensibilité, une plume épurée et non sans une pointe d’humour, Tōzan nous livre un vibrant témoignage humain et spirituel qui nous fait autant ressentir la réalité crue du quotidien que l’esprit des lieux.

Les éditions Équateurs proposent d'en découvrir les premières pages :

Clément Sans est né en France en 1992, dans une famille anticléricale et athée de la plate Beauce. Après avoir traversé des épreuves familiales douloureuses et longtemps cherché sa voie, crapahutant dans les Alpes puis les cimes japonaises, il se tourne vers le bouddhisme zen. Sa quête spirituelle — du soufisme au christianisme orthodoxe grec et à la franc-maçonnerie, de la philosophie occidentale à la philosophie japonaise — l’amène à s’asseoir un jour sur un tatami dans le dojo zen de Tolbiac à Paris.

Pour la première fois, il se sent « chez lui ». C’est le début d’un long chemin qui le conduit en 2021 à Antaiji, un temple japonais de bouddhisme zen, où il se fait ordonner moine à l’âge de 30 ans. Entre nuage et eau est son premier livre.

