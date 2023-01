Le Tyran et les formes du despotisme

Bientôt l’indifférence les gagne, et il se produit alors cette monstrueuse anomalie, que les hommes étant groupés plus nombreux qu’ils furent jamais, les rapports étant entre eux plus actifs et plus fréquents, cependant la pensée s’isole ; parce qu’il y a simultanéité d’efforts, non pas communauté. On ne pense plus ou, ce qui est pire, on évite de penser. »

Il nous apprend les formes du despotisme, des plus violentes aux plus insidieuses. Si pour le tyran « la société est une proie », il sait isoler, corrompre voire travestir son joug en liberté. « Il arrivera qu’un peuple trahi par celui-là même qu’il avait élu se résigne impatiemment, tout en conservant le sentiment de ses droits. » La complicité, la nécessité ou la peur font le reste.

Avec le sentiment troublant de l’interdit, on se glisse dans ce texte brut, esquissé furtivement par un esprit libre et révolté.

Les éditions Allia proposent d'en découvrir les premières pages :

De ce pamphlet publié pour la première fois à Londres en 1870, probablement de manière clandestine, on ne sait presque rien.

Ce sont quelques feuillets traduits du latin, provenant de la collection de manuscrits d’un savant français qui l’aurait acquis peu après la révolution de février 1848. Traducteur, auteur ou date d’écriture ? Le mystère reste entier.

