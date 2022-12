À courir après des fantômes, on attrape au mieux du vent

Parti à Perugia, Ombrie, Italie, sur les traces de ses ancêtres, le narrateur s’égare, circule en titubant parmi les oeuvres de Giotto, Raphaël, le Pérugin, Pietro Lorenzetti et quelques autres, croisant au passage saints, papes, griffons, anges et martyres. Ce roman en vers est avant tout le récit d’un séjour au pays des morts, sur les modèles de Virgile et de Dante, un voyage intime et sensible à travers un tissu d’oeuvres picturales et littéraires.

Mais toute quête des origines n’est que vanité dest23inée à la satisfaction des vivants. Il faut savoir laisser les morts tranquilles. « À courir après des fantômes, / aussi familiers soient ils, / on n’attrape au mieux que du vent. »



Après Pâture de vent (2019), Porte du soleil clôt un cycle amorcé avec Extrêmes et Lumineux (2015).

Les éditions Verdier proposent d'en découvrir les premières pages :

Christophe Manon est né à Bordeaux en 1971. Il a publié une vingtaine de livres parmi lesquels : Testament, d’après François Villon (Léo Scheer, 2011), Pâture de vent et Extrêmes et Lumineux (Verdier, 2019, 2015), Au nord du futur (Nous, 2016), Jours redoutables, avec des photographies de Frédéric D. Oberland (Les Inaperçus, 2017), Vie & opinions de Gottfried Gröll (Dernier télégramme, 2017), Mauvais Chiendent (Littérature mineure, 2018), Provisoires (Nous, 2022).

Il se produit régulièrement dans le cadre de lectures publiques.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles