Giacomo Leopardi du côté politique  

Le Massacre des illusions offre les réflexions de Leopardi consacrées à la politique, à la société et à l'histoire des civilisations.

Rebelle à tout esprit de système, loin de toute tentation doctrinaire et superstition rationaliste, il cisèle l'air du temps par un regard critique incisif, un sens aigu des détails. Digne héritier de Machiavel, son ironie désespérée, sa finesse et son pessimisme lumineux le placent dans la lignée des plus grands moralistes.

Observateur lucide de ses semblables, Leopardi fait dans Le Massacre des illusions un portrait de son époque toujours aussi actuel. À l’abri de toute idéologie ou récupération, il ne se préoccupe que de ce qu'il voit : l'homme et son monde. Édition thématique du Zibaldone, établie et présentée par Mario Andrea Rigoni. Traduit de l'italien par Joël Gayraud.

Les éditions Allia proposent d'en découvrir les premières pages :

D’une précocité inouïe, Leopardi (1798-1837) apprend seul une demi-douzaine de langues, dont le grec et l’hébreu, et s’intéresse à tous les champs du savoir. Adolescent, il livre ses premiers travaux philologiques, une tragédie et une histoire de l’astronomie, avant d’écrire des poèmes qui, réunis et publiés en 1831 seulement sous le nom de Canti, établiront sa gloire.

À l’âge de dix-neuf ans, il entame l’écriture du Zibaldone (Allia, 2003), qui ne sera publié dans son intégralité qu’en 1898. Jusqu’alors cloîtré, il vit soudain en nomade – Milan, Bologne, Florence, Pise, Rome, Naples. Il meurt à Naples en 1837, après une indigestion de glace au citron.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles