Nadia Chonville questionne les identités de genre

Édith ne comprend pas pourquoi Kim est devenu un meurtrier. Guidée par ses ancêtres, Édith retrace les blessures qui ont amené son frère à venger les femmes de la lignée. Remuant temps, rythmes et visages, Nadia Chonville pose un regard neuf et engagé sur la Martinique d’aujourd’hui. Mon cœur bat vite dit l’île, l’histoire, la colère et la folie.

Un roman qui veut rappeler qu’une armée de femmes noires dans les Antilles a résisté à l’oppression coloniale, en inventant des armes contre le patriarcat. Une écriture audacieuse mêlant les saveurs de la chanson créole, le merveilleux, le carnavalesque et le contemporain.

Un roman qui dit le malaise de la génération des milléniaux : horizon bouché et traumatismes intergénérationnels.

Les éditions Mémoire d'Encrier proposent d'en découvrir les premières pages :

Née en 1989, Nadia Chonville est une autrice martiniquaise. Elle choisit le fantastique pour questionner les identités et les crises des sociétés afrodescendantes. Elle enseigne l’histoire et la géographie au lycée Victor Schoelcher et à l’Université des Antilles. Elle vit en Martinique.

Elle est connue pour la trilogie Rose de Wégastrie (2011, 2014, 2015), vendu dans les Antilles à plus de 100.000 exemplaires

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles