Serge Gainsbourg par Lucien Ginsburg

Celui-ci a en effet réussi à créer une œuvre qui ne fait littéralement qu’un avec son personnage puisqu’elle reprend et développe les trois principaux motifs observés dans la transformation « graphique » et identitaire de Lucien Ginsburg en Serge Gainsbourg : une obsession pour les (pré)noms, des jeux omniprésents sur les lettres et des variations récurrentes sur la question du double.

Ainsi, identité et écriture se confondent et mieux encore : l’auteur Serge Gainsbourg n’est « lui-même » que dans ses œuvres, et en premier lieu dans ses paroles de chansons. Et si l’auteur-personnage se perd peu à peu dans ses jeux de masque et reflets dans le miroir, il n’en reste pas moins l’inventeur d’une langue qui lui ressemble à la lettre.

Les éditions des Presses Universitaires de Rennes proposent d'en découvrir les premières pages :

Pierre-Julien Brunet est l’auteur de Roanne, regards d’écrivains (PU de Saint-Étienne), À pied d’œuvre et À travers la frontière (Orbisterre). Il a également publié des poèmes, nouvelles et articles en revues (Cahiers de l’Herne, Histoires littéraires, Catastrophes...) ainsi que des traductions (Mille et une nuits, Allia).

