Stefan Zweig : lettres à Lotte (1934-1940)

Recrutée grâce à l’organisme juif d’assistance aux réfugiés à Londres, où Zweig s’est exilé un an plus tôt, elle est vite devenue la collaboratrice indispensable au travail littéraire de l’écrivain. Ils se marieront en 1939, et se donneront la mort ensemble dans de tragiques circonstances, à Petropolis en 1942.

Ces Lettres à Lotte couvrent une période décisive dans la vie de Stefan Zweig. Il s’y montre un patron attentionné mais exigeant ; un écrivain acharné à publier en dépit de la persécution hitlérienne ; un homme tout à la fois résolu à rompre avec Friderike, sa première femme, et hésitant.

Réunies par Oliver Matuschek, biographe de Zweig, illustrées de photos inconnues, elles composent le récit vivant d’une relation et de son contexte, une Europe à feu et à sang, éclairant d’une lumière inédite la personnalité et l’œuvre d’un des plus grands écrivains du XXe siècle.

Né à Vienne en 1881, fils d’un industriel, Stefan Zweig a pu étudier en toute liberté l’histoire, les belles-lettres et la philosophie. Grand humaniste, ami de Romain Rolland, d’Émile Verhaeren et de Sigmund Freud, il a exercé son talent dans tous les genres (traductions, poèmes, romans, pièces de théâtre) mais a surtout excellé dans l’art de la nouvelle (La Confusion des sentiments, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme), l’essai et la biographie (Marie-Antoinette, Fouché, Magellan...). Désespéré par la montée du nazisme, il fuit l’Autriche en 1934, se réfugie en Angleterre puis aux États-Unis.

En 1942, il se suicide avec sa femme Lotte à Petrópolis, au Brésil.

