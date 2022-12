Les livres numériques, plus fragiles que leurs ancêtres de papier

Tout bibliothécaire le dira : un ouvrage proposé en prêt n’a pas une durée de vie extensible — raison pour laquelle il faut désherber et renouveler les stocks. Il en va bien autrement des livres à l’abri de nos bibliothèques personnelles : posés sur une étagère, occasionnellement ouverts, l’usure reste minime. Mieux encore : la collection héritée de l’arrière-grand-mère, écornée peut-être, mais transmise au fil des ans, offre autant de lectures qu’on le désire.

Parce que le document imprimé voilà un siècle, même abîmé, est toujours lisible.

Pour le livre numérique, remarque Internet Archive, la situation est bien différente : un ebook acheté voilà dix ans, en regard des évolutions de formats, d’appareils et autres obsolescences programmées, posera quelques difficultés. Cela et le modèle économique qu’imposent les éditeurs américains — ici pointés du doigt, mais que l’on retrouve ailleurs dans le monde.

Paradoxe : d’un côté, l’ebook ne se détériore pas comme un bouquin traditionnel, de l’autre il est soumis à une dégradation liée à sa nature même. Attendu qu’il faut un appareil pour lire les fichiers, des mises à jour s’imposent à chaque étape et évolution pour garantir le bon fonctionnement du livre numérique. « Cela prend des milliers de mois et d’ordinateurs, et des années de programmation pour effectuer ce travail. C’est ce à quoi les bibiothèques se sont engagées – notre rôle de gardiens à long terme », indique Internet Archive.

Et demain ?

Bien entendu, nul n’oublie que cette analyse participe de la justification de la démarche — celle qui a valu une action en justice. Pourtant, cette réalité est connue de tous : depuis les disquettes (floppy disk) au stockage cloud contemporain, la technologie a évolué. Et pour consulter les données de ses disquettes d’antan, il faut se lever matin.

En outre, tout fichier numérique s’accompagne de métadonnées, fondamentales pour le catalogage — au risque de perdre sa trace dans le flot de plus en plus considérable. Une activité « régulière et coûteuse. Nos livres papier ont traversé des centaines d’années, installés sur nos étagères et sont toujours lisibles. Sans une maintenance active, nous serons chanceux si les livres numériques durent une décennie », conclut l’IA.

Cette mission de collecte, entretien et préservation que s’est donnée l’association est donc « maintenant menacée par des poursuites judiciaires d’éditeurs ». Et dans l’idée de constituer ce patrimoine numérique, il importe que les comportements et positions évoluent. Des changements tant du côté des institutions que des éditeurs — de même qu’un financement, des lois et un véritable soutien — s’imposeront.

Ebooks, audiolivres — puisque la tendance commerciale bascule à présent vers ce possible relais de croissance —, aussi bien que musique ou cinéma, jeux vidéo : tous les domaines culturels et artistiques sont concernés. L’essor des NFT accentue d’ailleurs les risques de perdition : une chaîne de cryptage implique des outils d’identification.

La conclusion deviendrait alors stupide : alors que l’archivage des œuvres numériques pose de multiples difficultés, le copyright outre-Atlantique ou le droit d’auteur en France le rendrait impossible.

Comment ne pas réagir ?

Crédits photo : Anne Nygård/Unsplash