Justine Augier et les pouvoirs de la littérature

Ainsi, tout en déployant ce vaillant et virtuose témoignage de la réalité des pouvoirs de la littérature sur le réel, qui parfois ressemble à un plaidoyer pour la justesse du langage, pour une attention redoublée à la vérité des mots

(et donc, des autres), Justine Augier déplie aussi l’origami de son propre rapport à une mère “publique” dont elle a eu tendance à se priver.

On ne s’éloigne en rien de la question de la littérature car, très tôt, l’apprivoisement de la fille par la mère passe par les livres dont la circulation entre elles raconte la construction intime de chacune – dans la proximité comme dans

la séparation – et dessine un double portrait lumineux et complice.

Et si la mort en approchant dicte sa loi – au cœur de quoi elle impose de croire sans réserve à la vie –, elle ouvre aussi le temps de la relecture : de l’autre, de sa vie, de ses choix, et ici, de ce qui s’est joué entre la mère et la fille. Cette affaire d’engagement et de pouvoirs de la littérature prend alors toute sa dimension intime et politique, irréfutable et bouleversante.

Les éditions Actes Sud proposent d'en découvrir les premières pages :

Justine Augier est l’autrice de Son absence (Stock, 2008), En règle avec la nuit (Stock, 2010), Jérusalem. Portrait (Actes Sud, 2013), Les Idées noires (Actes Sud, 2015) ainsi que de deux récits autour de l’écrasement de la révolution syrienne abordée à travers deux de ses figures les plus frappantes, Razan Zaitouneh – De l’ardeur (Actes Sud, 2017, prix Renaudot essai 2017) – et Yassin al-Haj Saleh – Par une espèce de miracle (Actes Sud, 2021).

Elle a récemment traduit Avoir et se faire avoir de l’Américaine Eula Biss pour les éditions Rivages.