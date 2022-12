Les enjeux d'une Existence écologique par Christian Arnsperger

Rendre la vie possible sur terre implique alors non seulement des réformes structurelles, mais aussi de nous réinventer afin de quitter, en nous, les territoires mortifères qu’exploite le capitalisme de la croissance. Si le rêve communiste d’un « Homme nouveau » est déchu, notre nature humaine n’est pas figée pour autant. À nous de nous rendre réflexifs sur nos fragilités, d’y travailler collectivement par des solutions non consuméristes en rouvrant les horizons d’expérimentation que nous offre notre « plasticité anthropologique ».

C’est de cette réforme anthropologique et d’un nouveau rapport au vivant que peut naître, pour une humanité plus sereine, un mode d’existence écologique post-capitaliste. Et si on en prenait le chemin tous ensemble ?

Les éditions du Seuil proposent d'en découvrir les premières pages :

Christian Arnsperger est économiste, professeur à l’Université de Lausanne. Il interroge l’épistémologie de la science économique, les dimensions anthropologiques de la croissance économique et les conditions d’une transition écologique. Il a notamment écrit Éthique économique et sociale (avec Philippe Van Parijs, La Découverte, 2003) ; Critique de l’existence capitaliste. Pour une éthique existentielle de l’économie (Cerf, 2005) ; Éthique de l’existence post-capitaliste. Pour un militantisme existentiel (Cerf, 2009) ; L’Homme économique et le sens de la vie. Petit traité d’alter-économie (Textuel, 2011) ; Écologie intégrale. Pour une société permacirculaire (avec Dominique Bourg, PUF, 2017).

