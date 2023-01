L'Existence écologique. Critique existentielle de la croissance et anthropologie de l'après-croissance

Si le capitalisme contemporain continue d'orchestrer une croissance économique mortifère et insoutenable, c'est qu'il se sert adroitement de nos fragilités existentielles. L'économie est en effet traversée d'enjeux tenaces et profondément enfouis, le plus souvent invisibles, comme l'angoisse de la mortalité, la peur de la fragilité et de la souffrance, et l'angoisse du manque et de l'annihilation, qui déjouent fréquemment nos intentions rationnelles et peuvent faire de nous des êtres inconscients, peu lucides, et parfois destructeurs. La transition écologique implique dès lors non seulement des réformes structurelles de grande ampleur, mais aussi notre réinvention profonde en tant qu'êtres humains : nous avons à devenir lucides concernant les fragilités et les angoisses qu'exploite en nous, à notre insu, le capitalisme croissanciste. Notre plasticité anthropologique nous aidera à y travailler collectivement, par des solutions non consuméristes ouvrant des horizons d'expérimentation radicale. C'est de cette mutation humaine et d'un nouveau rapport au vivant que pourra émerger, pour une humanité plus sereine, une existence écologique post-capitaliste. Christian Arnsperger, économiste, est professeur à l'Université de Lausanne. Il interroge les dimensions anthropologiques de la croissance économique et les conditions de possibilité d'une transition écologique. Il a notamment publié Critique de l'existence capitaliste. Pour une éthique existentielle de l'économie (Cerf, 2005), Ethique de l'existence post-capitaliste. Pour un militantisme existentiel (Cerf, 2009) et Ecologie intégrale. Pour une société permacirculaire (avec D. Bourg, PUF, 2017).