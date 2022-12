Christophe Bourseiller réhabilite L'homme qui voulait faire de sa vie une oeuvre d'art

Proche de Debord, il devient lettriste puis situationniste, rêve de révolution. Sa vie est un roman, une comédie, un drame, parfois même une pièce de boulevard.

Terriblement attachant, libertin, grand séducteur, Trocchi est chez lui partout : éditeur à Paris, journaliste puis capitaine de chaland à New York, il écrit deux romans scandaleux et aurait pu devenir un immense écrivain s’il n’avait eu un sacré talon d’Achille : l’héroïne, dont il sera, sa vie durant, un fervent défenseur.

Détesté par les bien pensants, poursuivi par la police, Trocchi, en homme épris de liberté, a passé son temps à fuir les autorités comme les responsabilités. Christophe Bourseiller évoque une époque bohème presque irréelle, où on croise tout simplement Samuel Beckett, Jack Kerouac, Jim Morrison, Leonard Cohen, Eric Clapton et tous les artistes importants de la première partie du xxe siècle.

Il réhabilite ce personnage déclassé, tant admiré par Patti Smith, qui a connu mille vies, subi mille échecs et au moins autant de drames. Il était temps de faire la connaissance d’Alexander Trocchi, « dandy psychédélique » pour les uns, « Camus écossais » pour les autres, personnalité hors norme évidemment.

Les éditions de La Table Ronde proposent d'en découvrir les premières pages :

Christophe Bourseiller est journaliste, historien, écrivain et acteur. Spécialiste du xxe siècle et des courants minoritaires, il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, parmi lesquels Nouvelle histoire de l’ultra-gauche (Éditions du Cerf, 2021), Le Complotisme, anatomie d’une religion (Éditions du Cerf, 2022) et Ils l’appelaient Monsieur Hitler (Perrin, 2022). Il collabore à de nombreux journaux, émissions de radio et de télévision, notamment sur France Inter, France 3 et La Chaîne Histoire, et a joué dans plus de trente films. À La Table Ronde a paru en 2021 son récit En cherchant Parvulesco.