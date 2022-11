Paula Jacques débarque à New York avec Mon oncle de Brooklyn

Côté face, elle doit se rapprocher, à la demande de sa mère, d’un oncle qu’elle connaît peu et qui vient de perdre sa femme par son rigorisme religieux.

New York s’offre décidément sous toutes les coutures, entre tensions raciales, communautés religieuses orthodoxes et vie culturelle palpitante... et c’est là que la jeune femme fait une rencontre décisive, en croisant la route de Barry, écrivain au carnet d’adresses imposant et au charme dévastateur.

En l’espace d'une poignée de semaines, ce n’est pas une mais plusieurs vies que l'irrésistible Éva va vivre dans une ville dont elle épouse à la perfection l'éternel mouvement. Mais qu’est-ce qui fait courir Éva ?

Les éditions Flammarion proposent d'en découvrir les premières pages :

Paula Jacques, longtemps animatrice et productrice de l'émission Cosmopolitaine sur France Inter, est l'autrice de douze romans parmi lesquels Deborah et les anges dissipés qui reçut le prix Femina en 1991, Gilda Stambouli souffre

et se plaint (prix Nice-Baie-des-Anges, 2002), Rachel-Rose et l'officier arabe (prix Simenon, 2016), Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon doigt (2019) et Blue Pearl (2020).