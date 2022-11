Boris, 1985 : un premier “je” pour Douna Loup

Silhouette longiligne, large sourire, il s’évade souvent pour marcher seul dans les contrées les plus sauvages possibles : portrait en creux d’un matheux au charme irrésistible.

2019-2020. Douna Loup, petite-nièce de Boris, veut comprendre cette disparition irrésolue. De Boston à Moscou en passant par le Chili, elle mène l’enquête, rencontre des témoins, rassemble des pièces à conviction. Elle et lui se retrouvent, via les archives, dans leur rapport fusionnel avec la nature. En nous transportant dans le Chili des années 80, Douna Loup nous entraîne aussi au plus intime d’elle-même.

Les éditions Zoé proposent d'en découvrir les premières pages :

Née en 1982 à Genève, Douna Loup a grandi dans la Drôme, puis a travaillé dans un orphelinat à Madagascar. Elle vit

aujourd’hui à Nantes. Ses romans, parus au Mercure de France et aux Éditions Zoé, traduisent une sensibilité exceptionnelle à la nature. On retrouve dans chacun un rythme entêtant et des personnages qui tendent vers une liberté absolue. Avec Boris, 1985, Douna Loup dit « je » pour la première fois.