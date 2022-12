Stéphanie Garzanti interroge l'acte d'écrire dans Petite Nature

Avec ce premier texte, l'autrice offre un récit de soi décalé à l’humour salvateur qui joue avec les genres littéraires et les codes de l'autofiction.

Mêlant avec brio éléments de culture populaire et références iconiques du féminisme - il est autant question de Dalida que de Monique Wittig ou Virginia Woolf, l’autrice revient sur les moments fondateurs de son enfance, sa découverte de la culture, et nous livre, en creux, son parcours de transfuge de classe dans le milieu de l’art contemporain.

Les éditions Cambourakis proposent d'en découvrir les premières pages :

Stéphanie Garzanti vit et travaille à Paris. Elle a étudié aux Beaux-arts de Lyon et à l’École du Magasin à Grenoble. Elle développe depuis quelques années un travail de dessin qui mêle reproductions d’œuvres issues de l’Histoire de l’art et textes-slogans prélevés dans l’espace public qu’elle associe pour créer des images qui tentent de renouveler le sens que nous attribuons habituellement aux représentations.

Ses dessins ont été publiés dans Frog, exposés à la Grant Wahlquist Gallery à Portland et à L’Artothèque à Caen, édités en cartes postales et en risographies présentées dans des librairies. Elle pratique également l’écriture expérimentale et poétique, notamment dans le cadre de l’atelier « How To SupPress University Writing », et a lu ses textes dans les centres d’art Bétonsalon à Paris et L’Artothèque à Caen.