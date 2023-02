Petite nature

Premier ouvrage littéraire de Stéphanie Garzanti, artiste plasticienne qui développe un travail de dessin combinant reproductions d'oeuvres issues de l'histoire de l'art et textes-slogans prélevés dans l'espace public, pour renouveler le sens que nous attribuons aux représentations. Dans cette série de textes ciselés et décalés, elle mêle exercices d'écriture à partir du corpus de textes iconiques féministes (Monique Wittig, Virginia Woolf, etc.), et travail d'écriture personnel sur des thématiques comme : "merveilleuxquotidien", métamorphoses, paysage, livres, arts, Amour, lesbiennes, souvenirs, enfance, milieux populaires, le tout avec beaucoup d'humour.