Qui était Elsa Triolet ? Réponse sur France 5

Nourri d’archives foisonnantes et d’entretiens inédits, le film de Grégory Monro, Dans les yeux d'Elsa Triolet, part à la recherche de l’œuvre et la vie de celle qui partagea la vie de Louis Aragon. Par-delà ses yeux tant chantés et célébrés se dessine le portrait d’une femme touchante, résistante de chaque instant et de tous les fronts.

Coproduit par Complices Films et l'INA, le documentaire de 60 minutes sera diffusé le vendredi 2 novembre à 23h05 sur France 5, dans la case Aux arts et caetera, qui propose des documentaires en résonance avec l’agenda culturel et les grandes expositions à venir, des films à l’occasion de grandes dates anniversaires du monde de la création, sans oublier la culture contemporaine avec des films sur des artistes...

Dans les yeux d'Elsa Triolet est ainsi diffusé à l'occasion des 40 ans de la mort de Louis Aragon.