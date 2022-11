La Vierge néerlandaise, la jeune fille au fleuret

Janna cherche à percer le mystère unissant son père et cet homme charismatique, blessé et aigri dont elle tombe inévitablement sous le charme. Liés depuis la Première Guerre mondiale par le code d’honneur, les deux hommes semblent avoir une dette à régler.

Mais lorsque la barbarie envahit l’Europe et les notions de courage, d’amitié et d’héroïsme ne semblent plus valoir grand-chose, Janna se demande qui va devoir payer cette dette. Bien plus qu’une histoire d’amour, délicieusement rendue, La Vierge néerlandaise explore l’initiation de Janna au monde adulte comme une expérience contradictoire et troublante.

Avec une mélancolie saisissante, Marente de Moor évoque les tensions d’un monde en proie à un changement majeur. Et, ainsi que Janna le formule lorsqu’elle rentre aux Pays-Bas : « Plus rien ne sera comme avant, ce voyage fut un aller sans retour. »

Les éditions Les Argonautes nous invitent à découvrir les premières pages :

Marente de Moor, née en 1972, a vécu plusieurs années à Saint-Pétersbourg en Russie, où elle a travaillé comme correspondante. Elle est l’autrice de romans à succès, dont, La Vierge néerlandaise, pour lequel elle a reçu le prestigieux prix AKO ainsi que le prix de l’Union Européenne de littérature (2014). Publiés par les plus prestigieux éditeurs dans le monde entier, les romans de Marente de Moor n’ont jamais été traduits en français. Elle vit au Pays-Bas près de Maastricht

Arlette Ounanian est notamment lauréate du Prix des Phares du Nord 2019/2020 pour sa traduction de Mon histoire. Ton histoire. de Connie Palmen (Actes Sud).