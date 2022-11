Les Ravissements, ou le "réalisme magique" de Jan Carson

Dans sa classe de onze enfants, Hannah se sent exclue de tout : ses parents ne l’autorisent à se rendre ni au cinéma, ni aux fêtes d’anniversaire et pas non plus à la sortie de fin d’année scolaire. Pendant que ses camarades pique-niquent à côté de l’arbre magique où leur maîtresse les a amenés, l’Arbre aux chiffons, Hannah, elle, se contente de l’imaginer en le dessinant.

Ce 25 juin 1993 est le dernier jour d’école et, malgré le climat de violence lié aux Troubles, qui semblent ne jamais vouloir finir, tous rêvent d’un été insouciant. Pourtant, quelques jours plus tard, une inquiétude d’une autre espèce s’installe : Ross, un condisciple d’Hannah, meurt d’un mal inconnu et mystérieux, bientôt suivi par Kathleen, qui elle aussi succombe à une sorte de fièvre glandulaire.

Parce que les deux premières victimes étaient de faible constitution, la communauté, par-delà le chagrin, tente de se rassurer. Mais, quand les enfants de la classe d’Hannah disparaissent les uns après les autres, la panique s’installe, de même que s’enclenche le mécanisme de la rumeur. Ballylack est bientôt envahie par des équipes scientifiques chargées de découvrir l’origine de cette étrange épidémie frappant les enfants, devenue une affaire nationale. Et, bien sûr, des hordes de journalistes, venus rendre compte de l’événement, leur emboîtent le pas.

Pendant ce temps, Hannah, qui n’est atteinte d’aucun symptôme, vit une étrange expérience, qu’il lui est impossible de confier à quiconque : un à un, les fantômes de ses amis disparus viennent la hanter, immédiatement après leur décès, lui apparaissant bien plus âgés qu’ils ne l’étaient de leur vivant. Plutôt heureux d’avoir échappé à leur condition, ils lui donnent des nouvelles de leur « petit royaume » et des fêtes interminables – mais également des dissensions – qui occupent leur gang autoproclamé d’EM (Enfants Morts).

Comme dans son précédent roman, Les Lanceurs de feu (une sirène y semait le trouble dans Belfast), Jan Carson, grande amatrice de «réalisme magique», parvient à scruter de la manière la plus réaliste qui soit les effets d’une crise majeure, tout en embarquant son lecteur dans des situations où tout peut arriver...

Conduisant son intrigue de manière magistrale, l’autrice parvient à scruter les failles d’un microcosme jusque là replié sur lui-même. Elle met à nu ses habitants, notamment les parents des petites victimes, dont elle construit des portraits formidables de véracité et d’énergie.

Avec ce nouveau texte, aussi original qu’audacieux, Jan Carson s’inscrit résolument dans le paysage littéraire irlandais comme l’une de ses plumes les plus prometteuses.

Les éditions Sabine Wespieser Éditeur proposent d'en découvrir les premières pages :

Jan Carson vit à Belfast, où elle est née dans une famille protestante. Elle y anime des ateliers artistiques et publie depuis une dizaine d’années. Les Lanceurs de feu, premier de ses livres à paraître en France (2021), a été très remarqué. Il a été finaliste des prix Femina et Médicis étrangers.